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Futbol sahalarında ender görülecek kırmızı kart: "İnanılmaz bir acemilik"

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanan Manchester City-Wolverhampton maçında sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı. Karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında konuk ekipten Raul Jimenez, acemice bir hata yaparak arka arkaya gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Raul Jimenezin gördüğü kırmızı kart ortalığı karıştırdı
Raul Jimenez'in kırmızı kart gördüğü an

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken, konuk ekipten Raul Jimenez arka arkaya gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

"İnanılmaz bir acemilik"

Mücadelenin 45. dakikasında Manchester City'li oyuncuya arkadan bir müdahale yapan Jimenez sarı kart gördü. Pozisyonun devamında faul sonrası atış kullanılırken, City'li oyuncunun önünü kapatan Jimenez, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

  • Maçın spikeri Erman Yaşar bu pozisyon için, "İnanılmaz bir acemilik" yorumunu yaparken, bazı taraftarlarsa Raul Jimenez'in bilerek kırmızı kart gördüğünü savundu.

Raul Jimenez'in kırmızı kart gördüğü pozisyon;
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