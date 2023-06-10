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Spor

Real Madrid açıkladı: Brahim Diaz imzayı attı

Fas asıllı İspanyol futbolcu Brahim Diaz, Real Madrid’e geri döndü ve sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı.

15:25 . 10/06/2023 Cumartesi
IHA
Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

La Liga ekibi Real Madrid, 3 sezondur kiralık olarak Milan forması giyen Brahim Diaz’ın takıma geri döndüğünü ve sözleşmesinin de 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.


23 yaşındaki futbolcu, Milan’da 1 İtalya Lig şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde oynama başarısı gösterdi.


İspanyol futbolcu, İtalyan ekibiyle bu sezon 33 lig, 10 Şampiyonlar Ligi ve 1’de İtalya Kupası olmak üzere toplam 44 maçta forma giyerken, 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.






#Real Madrid
#Brahim Diaz
#La Liga
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