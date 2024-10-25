Real Madrid - Barcelona derbisinde en çok kazanan kim?

İtalyan teknik adam, İspanyol basınının çoğunluğunun El Clasico'da favori olarak Barcelona'yı göstermesiyle ilgili bir soru üzerine, "Barcelona çok değerli bir rakip. Çok iyi oynuyorlar ama El Clasico'da favori belirlemek çok zor. Çok farklı unsurlar var. Maçın içindeki gelişmeler çok önemli. Topa bazen biz bazen de onlar daha çok sahip olup, oyunu kontrol edecektir. Oyunun kontrolü, dinamiği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.