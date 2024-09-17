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Spor

Real Madrid - Stuttgart Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Real Madrid evinde Stuttgart’ı konuk edecek. Bu akşam saat 22.00’de Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin milli yıldızımız Arda Güler’e ilk 11’de şans vermesi bekleniyor. İşte Real Madrid - Stuttgart maç kadrosu ve muhtemel 11’leri…

10:28 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Real Madrid evinde Stuttgart’ı konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Real Madrid evinde Stuttgart’ı konuk edecek.

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam evinde Stuttgart ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında çıktığı son altı maçı kazanamayan Stuttgart, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Alman takımlarıyla oynadığı son 21 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Real Madrid ise lige galibiyet ile başlamak istiyor. Real Madrid - Stuttgart maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

2 Dani Carvajal

3 Eder Militao

22 Antonio Rüdiger

23 Ferland Mendy

8 Federico Valverde

10 Luka Modric

15 Arda Güler

21 Brahim Diaz

7 Junior Vinicius

9 Kylian Mbappe

STUTTGART

33 Alexander Nübel

4 Josha Vagnoman

7 Maximilian Mittelstadt

24 Julian Chabot

45 Anrie Chase

6 Angelo Stiller

9 Ermedin Demirovic

16 Atakan Karazor

18 Jamie Leweling

32 Fabian Rieder

26 Deniz Undav

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI HANGI KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - Stuttgart maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - STUTTGART CANLI SKOR



#Real Madrid
#Stuttgart
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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