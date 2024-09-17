Real Madrid - Stuttgart Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam evinde Stuttgart ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında çıktığı son altı maçı kazanamayan Stuttgart, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Alman takımlarıyla oynadığı son 21 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Real Madrid ise lige galibiyet ile başlamak istiyor. Real Madrid - Stuttgart maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
REAL MADRİD - STUTTGART MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
REAL MADRİD
1 Thibaut Courtois
2 Dani Carvajal
3 Eder Militao
22 Antonio Rüdiger
23 Ferland Mendy
8 Federico Valverde
10 Luka Modric
15 Arda Güler
21 Brahim Diaz
7 Junior Vinicius
9 Kylian Mbappe
STUTTGART
33 Alexander Nübel
4 Josha Vagnoman
7 Maximilian Mittelstadt
24 Julian Chabot
45 Anrie Chase
6 Angelo Stiller
9 Ermedin Demirovic
16 Atakan Karazor
18 Jamie Leweling
32 Fabian Rieder
26 Deniz Undav