LA LİGA

Real Madrid yeni kalecisini seçti

Real Madrid Kulübü, bir kaç gün içerisinde şaşırtacak bir transferi açıklayabilir. Marca gazetesinin iddiasına göre eflatun beyazlılar transfer edildiğinden bu yana eleştirilerin hedefi olan Keylor Navas'ın yerine sürpriz bir ismi kadrosuna katacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kepa Arrizabalaga'nın Athletic Bilbao ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Kepa Arrizabalaga'nın Athletic Bilbao ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Real Madrid, Athletic Bilbao forması giyen 23 yaşındaki Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Marca gazetesinin iddiasına göre bu transfer bir kaç gün içerisinde açıklanabilir.

Transfer edildiğinden bu yana ciddi eleştiriler alan Keylor Navas'ın yerine her transfer döneminde birini alacağı iddia edilen eflatun beyazlılar bu kez o transferi gerçekleştirecek.

Athletic Bilbao ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arrizabalaga ile 6 yıllık anlaşma yapmak isteyen Real Madrid'in oyuncunun kulübüyle yeni sözleşme yapma ihtimalini serbest kalma bedelini ödeyerek engellemek istiyor.

  • Arrrizabalaga'nın serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.