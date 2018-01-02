Real Madrid yeni kalecisini seçti

Real Madrid, Athletic Bilbao forması giyen 23 yaşındaki Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Marca gazetesinin iddiasına göre bu transfer bir kaç gün içerisinde açıklanabilir.

Transfer edildiğinden bu yana ciddi eleştiriler alan Keylor Navas'ın yerine her transfer döneminde birini alacağı iddia edilen eflatun beyazlılar bu kez o transferi gerçekleştirecek.

Athletic Bilbao ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arrizabalaga ile 6 yıllık anlaşma yapmak isteyen Real Madrid'in oyuncunun kulübüyle yeni sözleşme yapma ihtimalini serbest kalma bedelini ödeyerek engellemek istiyor.

Arrrizabalaga'nın serbest kalma bedeli ise 20 milyon euro.