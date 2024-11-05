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Real Madrid’in genç yıldızına resmi teklif: Fenomen Ronaldo onu istiyor!

Real Madrid’in genç yıldızına resmi teklif: Fenomen Ronaldo onu istiyor!

10:325/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Real Madrid’in genç yıldızına resmi teklif
Real Madrid’in genç yıldızına resmi teklif

Real Madrid’in efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, genç yıldız için resmi teklifte bulundu. Real Valladolid’in sahibi olan Ronaldo bu transferde oldukça ısrarcı. Real Madrid ise transfer teklifine net bir yanıt vermedi. Detaylar haberimizde.

Real Madrid'de uzun yıllar forma giymiş Ronaldo Nazario, sahibi olduğu Real Valladolid'e genç yıldızı transfer etmek için harekete geçti. Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve küme düşme hattında yer alan Valladolid, çareyi Real Madrid’in genç yıldızında buldu. İşte detaylar.

RONALDO NAZARİO’DAN RESMİ TEKLİF

Defensa Central'in haberine göre; bu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan ve küme düşme hattında yer alan Valladolid, Real Madrid'de forma şansı bulamayan Endrick'i kiralamak istiyor.

Florentino Perez ile iyi ikili ilişkilere sahip olan Fenomen Ronaldo'nun, Brezilyalı genç yıldız için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı.

SON SÖZ ANCELOTTİ'DE

Yapılan teklife rağmen, Real Madrid'inn Endrick'i kiralamak konusunda net bir fikre varmadı.

Ancak oyuncunun gelişimi için en iyi yolun Ancelotti'nin gözetiminde, yüksek rekabet ortamında ilk takım kadrosunda yer almak olduğunu düşündüğü öğrenildi.



#Real Madrid
#Ronaldo Nazario
#Real Valladolid
#Endrick

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