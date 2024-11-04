Premier Lig devi milli yıldız için harekete geçti

Kariyerine Benfica'da devam eden milli yıldız, devre arasında eski hocası Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool'a transfer olabilir.

ARNE SLOT ORKUN KÖKÇÜ’YÜ İSTİYOR

Football Insider’ın haberine göre; bir dönem Feyenoord’da birlikte çalıştığı Arne Slot ile yeniden buluşmak isteyen Orkun Kökçü, devre arasında Liverpool’un hamle yapmasını bekleyecek.

Haberde Benfica’nın, Orkun Kökçü için yüksek bir bonservis bedeli isteyebileceği aktarılırken İngiliz ekibinin ise harekete geçmesinin olası olduğu söylendi.

BABASINDAN LİVERPOOL CEVABI

Orkun Kökçü’nün babası Halis Kökçü, oyuncunun geleceğiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda şöyle konuşmuştu:

"Şu anda en önemli şey Orkun'un Benfica için iyi oynamaya odaklanması ama tabii ki oyuncular ve antrenörler tek bir yerde kalmaz. Kulüp de bunu biliyor. Liverpool neden olmasın, evet bu mümkün."

ARNE SLOT İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Milli futbolcu, Arne Slot ile 3 sezon boyunca Feyenoord’da birlikte çalıştı. Bu dönemde Eredivisie şampiyonluğu ve Hollanda Süper Kupası kazandı.

Orkun, Benfica formasıyla ise 56 resmi maçta 11 gol ve 14 asist yaptı.







