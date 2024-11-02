Sergio Ramos’un yeni takımı belli oldu: Sürpriz karar!

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra ismi Trendyol Süper Lig ve Suudi Pro Ligi ekipleri ile anılan Sergio Ramos’un yeni adresi belli oldu. Peki, Sergio Ramos hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

BAŞKAN VE TEKNİK ADAM DEVREDE

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Arjantin devi Boca Juniors, tecrübeli stoperi kadrosuna katmayı yoğun bir şekilde istiyor.

Kulüp başkanı Juan Riquelme ve teknik direktör Fernando Gago'nun, 38 yaşındaki savunma oyuncusunu La Bombonera'ya getirmek için büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

SENELİK 5 MİLYON EURO!

Son olarak Sevilla'dan 11 milyon Euro kazanan İspanyol futbolcu için senelik 5 milyon Euro bütçe ayrıldığı aktarıldı.

RAMOS’TA SICAK BAKIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden Sergio Ramos'un Arjantin'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

RAMOS’UN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

2023/24 sezonunda Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon çıktığı 37 maçta; 7 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.















