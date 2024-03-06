Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında PSG deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında PSG deplasmanda Real Sociedad’a konuk oldu. Kylian Mbappe’nin 2 gol attığı maçta PSG 2-1’lik skorla galip geldi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Real Sociedad - PSG maç özeti haberimizde.
REAL SOCİEDAD - PSG MAÇ ÖZETİ
REAL SOCİEDAD - PSG MAÇ ÖZETİ
REAL SOCİEDAD - PSG MAÇ SONUCU
REAL SOCİEDAD - PSG MAÇ SONUCU
ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN SONUÇLARI
ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN SONUÇLARI
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Real Sociedad
#PSG
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce