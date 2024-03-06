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Spor

Kylian Mbappe 2 gol attı, PSG turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Sociedad evinde PSG’yi konuk etti. İlk maçı 2-0 kazanan PSG deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Goller dakika 15’ ve 56’ Kylian Mbappe (2), 89’ Mikel Merino’dan geldi. Real Sociedad - PSG maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:36 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında PSG deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında PSG deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında PSG deplasmanda Real Sociedad’a konuk oldu. Kylian Mbappe’nin 2 gol attığı maçta PSG 2-1’lik skorla galip geldi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Real Sociedad - PSG maç özeti haberimizde.

REAL SOCİEDAD - PSG MAÇ ÖZETİ

Real Sociedad - PSG maç özetini izlemek için

REAL SOCİEDAD - PSG MAÇ SONUCU

ŞAMPİYONLAR LİGİ GECENİN SONUÇLARI

ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#Real Sociedad
#PSG
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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