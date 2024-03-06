UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 6. haftasında Borussia Dortmund evinde PSG’yi konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 51’ Karim Adeyemi ve 56’ Warren Zaire Emery’den geldi. Bu sonuçla birlikte her iki takımda Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmaya hak kazandı. Dortmund grubu 11 puanla 1. sırada, PSG ise 8 puanla averajla 2. sırada tamamlandı. Borussia Dortmund - PSG maç özetini izlemek ve Şampiyonlar Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.