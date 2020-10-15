Milli Takım forvet arıyor: Gözler 25 milyon Euro'luk genç yeteneğin üzerinde

Türk Milli Takımı'nda uzun süredir alttan gelebilecek yeni bir forvet bekleniyor. Burak Yılmaz'ın ilerlemiş yaşı, Cenk Tosun'un sakatlık süreci ve Enes Ünal'ın yeterli performansı gösterememesi sonrasında bu bölgede kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Alttan gelen iyi bir forvet oyuncusunun olmaması sebebiyle dışarıda yetişen ve Türk Milli Takımı'nda oynayabilecek oyuncular araştırılmaya başlandı. Bu isimler arasında en dikkat çeken oyuncuların başında ise bu yaz transfer döneminde Sheffield United'ın 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Rhian Brewster geliyor. Annesi Türk olan Brewster, 3 yıl önce düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile gol kralı olmuştu.

Gelinen noktada İngiltere'nin muhteşem hücum hattında forma şansı bulması zor gözüken oyuncunun Türk Milli Takımı'nın kıskacında olduğu belirtiliyor. İngiltere Milli Takımı'nın da yakından takip ettiği oyuncunun İngiltere için şans bulamaması sebebiyle Türkiye'den gelen teklifi değerlendirebileceği aktarılıyor.

Rhian Brewster ile ilgili dikkat çeken bilgiler;