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Rıdvan'lı Rangers Şampiyonlar Ligi'nde

İskoç ekibi Rangers, kendi evinde 2-2 berabere kaldığı Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı deplasmanda 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvanlı Rangers Şampiyonlar Liginde
Rangers'lı futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Rangers, PSV Eindhoven'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

4. Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne

Philips Stadyumu'nda oynanan maçta Colak'ın attığı tek golle PSV'yi 1-0 yenerek gruplara kalmayı başaran Rangers, 12 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Glasgow Rangers, 10 yıl önce 4. Lig'e düşürülmüş, geçen sene UEFA Avrupa Ligi finali oynamıştı.

  • Sezon başı İskoç ekibine transfer olan milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, karşılaşmada süre almadı.

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