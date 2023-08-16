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Spor

Roma'dan 2 transfer: Paredes ve Renato Sanches

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Arjantinli Leandro Paredes'i kadrosuna kattı.

13:25 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Leandro Paredes - Renato Sanches

Leandro Paredes - Renato Sanches

Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.


Kariyerine ülkesinin Boca Juniors ekibinde başlayan Paredes, 2014-2017 yıllarında da Roma forması giydi.


Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Empoli ve Rusya'nın Zenit takımlarında oynadıktan sonra 2019'da PSG'ye imza attı. PSG kariyerinde 117 maça çıkan Paredes, 3 gollük katkı sağladı.


Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev yapan Paredes, 2021 Kupa Amerika ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.


Roma, Leandro Paredes bu video ile duyurdu:

Roma bir diğer orta saha Portekizli Renato Sanches’i renklerine bağladı. Sanches’in ise 1 yıllık kiralık olarak takıma katıldığı bildirildi.


Renato Sanches ise geride kalan sezonda PSG ile toplamda 27 müsabakada oynadı ve 2 gollük katkı verdi.


Roma, Renato Sanches'i bu video ile duyurdu:


#Leandro Paredes
#Roma
#transfer
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