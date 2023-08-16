Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.





Kariyerine ülkesinin Boca Juniors ekibinde başlayan Paredes, 2014-2017 yıllarında da Roma forması giydi.





Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Empoli ve Rusya'nın Zenit takımlarında oynadıktan sonra 2019'da PSG'ye imza attı. PSG kariyerinde 117 maça çıkan Paredes, 3 gollük katkı sağladı.





Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev yapan Paredes, 2021 Kupa Amerika ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.





Roma, Leandro Paredes bu video ile duyurdu:

𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗕𝗔𝗖𝗞 | Leandro Paredes 🐺🇦🇷



The club is delighted to confirm the signing of the Argentinian midfielder!



We also hope that by continuing to raise awareness, we can contribute to the global search for missing children. 🙏

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/AOL74MKenA — AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2023





Roma bir diğer orta saha Portekizli Renato Sanches’i renklerine bağladı. Sanches’in ise 1 yıllık kiralık olarak takıma katıldığı bildirildi.





Renato Sanches ise geride kalan sezonda PSG ile toplamda 27 müsabakada oynadı ve 2 gollük katkı verdi.





Roma, Renato Sanches'i bu video ile duyurdu:





𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Renato Sanches 🐺🇵🇹



The club is delighted to confirm the signing of the highly-rated midfielder!



The worldwide search for missing children continues in the meantime. 🌍

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/6GKQOyy9Oi — AS Roma English (@ASRomaEN) August 16, 2023



