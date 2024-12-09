Romulo durdurulamıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, şu ana kadar ligde sergilediği performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Kaydettiği 6 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 4 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasında önemli bir pay sahibi oldu. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 12 maçta 10 gole doğrudan katkı vermiş oldu.





Brezilyalı yıldız, şu ana kadar Fenerbahçe, Bodrum FK, Samsunspor, Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarında rakip fileleri birer kez havalandırmayı başarırken, gol attığı Sivasspor ve Adana Demirspor maçlarında da birer asist yaptı. Golcü oyuncu, deplasmanda 4-2 kazanılan Beşiktaş maçında ise skor üretemezken 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Romulo'nun güncel piyasa değeri 2.6 milyon euro.





Geçtiğimiz sezonu geride bıraktı





Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense’den kiralık olarak Göztepe’ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig’de de mücadele etti. İzmir ekibinde 13 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol, 3 asistlik katkı verdi. Bu sezon forma giydiği 12 maçta ise 6 gol 4 asistlik performans sağlayan Romulo, şimdiden geçtiğimiz sezonu geride bırakmış oldu. Göztepe de Romulo’nun 2.5 milyon euroluk bonservis opsiyonunu ocak ayında kullanmayı planlıyor.









Aşkınla tutuşup yandım Çingenem!💛❤️ 𝐑𝐎𝐌𝐔𝐋𝐎 𝐂𝐀𝐑𝐃𝐎𝐒𝐎👊 pic.twitter.com/LGzeIXzJtl — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 7, 2024











