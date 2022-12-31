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Ronaldo yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak

Al Nassr kulübünden yılda 200 milyon dolar alacağı iddia edilen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, spor tarihinin yıllık bazda en pahalı sözleşmesine imza attı. En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesinin 2. sırasında 168,5 milyon dolarla futbolcu Messi, 3. sırasında ise 56 milyon dolarla basketbolcular Booker ve Towns yer alıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Ronaldo Al Nassrdan kazanacağı ücretle rekor kırdı: Ne kadar kazanacak?
Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz milli takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon avro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo, yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti.

Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon dolar karşılığında anlaştığı basına yansıdı.

Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 200 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.

  • İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona'nın, Messi'nin kontratını 555 milyon 237 bin 619 avro karşılığında 4 yıl için uzattığını ortaya çıkarmıştı.

Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe de 2022 yazında uzattığı sözleşmesiyle gündeme geldi.

Fransız Le Parisien gazetesi, PSG'nin, Mbappe ile 2022-23 sezonundan itibaren 3 yıl için brüt 630 milyon avroya anlaştığını iddia etti ancak PSG Kulübü, haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İlk 10'da 6 NBA oyuncusu var

En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesinin ilk 10 sırasında NBA'de oynayan 6 ismin bulunması dikkati çekti.

NBA'deki ücret tavanı uygulaması doğrultusunda takımlarının maksimum kontrat verdiği Phoenix Suns'tan Devin Booker ve Minnesota Timberwolves'tan Karl-Anthony Towns, 4 yıl için 224 milyon dolar alacak. Yıllık ortalama kazançları 56 milyon dolar olan İki basketbolcu, bu sayede listenin 3. sırasını paylaşıyor.

Listenin altıncı ve dokuzuncu sırasında ise otomobil sporcuları yer aldı. Son 2 yılın F1 şampiyonu Max Verstappen'in, Red Bull ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre sezon başına 53,3 milyon dolar kazanacağı basına yansıdı ve takım iddiayı reddetmedi.

Eski F1 sürücüsü Kimi Raikkonen de 5 yıl boyunca yarıştığı McLaren'den 2007'de Ferrari'ye transfer olurken o dönem için rekor bir sözleşmeye imza atmıştı. Ferrari'nin direksiyonuna 3 yıllığına geçmek için 153 milyon dolar alan Fin sürücü, aradan geçen yıllara rağmen ilk 10'da yer aldı.

Şampiyon Formula 1 pilotlarından Lewis Hamilton'ın, Mercedes takımından 60 milyon doların, Sebastian Vettel'in ise Ferrari'den yıllık 50 milyon doların üstünde maaş aldığı yıllar olduğu biliniyor. Fakat sözleşme ayrıntıları basına sızmadığı için iki sürücü de listeye giremedi.

Spor tarihinin yıllık bazda en pahalı 10 sözleşmesine imza atan sporcuları şunlar:

  • 1- Cristiano Ronaldo
  • 2- Lionel Messi
  • 3- Devin Booker
  • 4- Karl-Anthony Towns
  • 5- Stephen Curry
  • 6- Max Versteppen
  • 7- Nikola Jokic
  • 8- Joel Embiid
  • 9- Kimi Raikkonen
  • 10- Bradley Beal

Cristiano Ronaldo Al-Nassr'da
SPOR
Cristiano Ronaldo Al-Nassr'da
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