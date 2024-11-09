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Ryan Babel futbolu bıraktı

Ryan Babel futbolu bıraktı

23:209/11/2024, Cumartesi
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Ryan Babel
Ryan Babel

Geçtiğimiz sezonlarda ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel futbolu bıraktığını açıkladı.

Türk kulüplerinde de forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, aktif kariyerini noktaladı. 37 yaşındaki Babel, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.



Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez giyen forvet oyuncusu, Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Türk takımları Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'da da top koşturdu.


Ajax'ta 2, Beşiktaş'ta bir defa lig şampiyonluğu yaşayan Babel, milli formayla ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı.







#Ryan Babel
#Beşiktaş
#Galatasaray

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