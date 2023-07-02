Ryan Kent imzayı attı

İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ryan Kent’e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.