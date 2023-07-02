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Spor

Ryan Kent imzayı attı

Fenerbahçe Kulübü, İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

16:35 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kent, sarı-lacivertli formayla poz verdi.

Kent, sarı-lacivertli formayla poz verdi.

Sarı-lacivertliler Ryan Kent transferini tamamladı.


Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen 26 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık sözleşmeye imzayı attı.


İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da yer aldı.


Ryan Kent'in Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyeceği bildirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Ryan Kent’e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.


Geride bıraktığımız sezon Rangers formasıyla toplam 44 maça çıkan Ryan Kent, 3 gol atarken 10 da asist kaydetmişti.




#Fenerbahçe
#Ryan Kent
#Rangers
1 saat önce
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