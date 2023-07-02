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Spor

Ryan Kent İstanbul'da

Fenerbahçe'nin daha önce transferini açıkladığı İngiliz futbolcu Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

09:23 . 2/07/2023 Pazar
AA
Ryan Kent, havalimanında poz verdi.

Ryan Kent, havalimanında poz verdi.

Sarı-lacivertlilerin 4 yıllığına anlaşmaya vardığı Ryan Kent, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki kanat oyuncusunu İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.


Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kent, İstanbul'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.


Geride bıraktığımız sezon Rangers formasıyla toplam 44 maça çıkan Ryan Kent, 3 gol atarken 10 da asist kaydetti.





#Fenerbahçe
#Ryan Kent
#Rangers
2 saat önce
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