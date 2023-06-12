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Spor

Ryan Kent resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Glasgow Rangers forması giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.

13:57 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ryan Kent'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro

Ryan Kent'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertliler İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'in renklerine bağladı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda İngiliz futbolcunun açıklamalarına yer verildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak" dedi.


Geride bıraktığımız sezon Rangers formasıyla toplam 44 maça çıkan Ryan Kent, 3 gol atarken 10 da asist kaydetti.



#Fenerbahçe
#Ryan Kent
#Rangers
15 dakika önce
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Ryan Kent kimdir?