Ryan Kent resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertliler İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'in renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda İngiliz futbolcunun açıklamalarına yer verildi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak" dedi.