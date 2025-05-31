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PSG - Inter finalinde ilk 11'ler belli oldu

PSG - Inter finalinde ilk 11'ler belli oldu

20:5831/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile PSG karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi iki takımın 11'leri başladı. İşte PSG - Inter maç kadroları...

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek


Almanya'nın Mühih kentinde oynanacak dev mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Zorlu mücadele öncesi iki takımın maç kadroları belli oldu. İtalyan ekibi Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu finale ilk 11'de başlıyor.


PSG - INTER İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez.





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