UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile PSG karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi iki takımın 11'leri başladı. İşte PSG - Inter maç kadroları...
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek
Almanya'nın Mühih kentinde oynanacak dev mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Zorlu mücadele öncesi iki takımın maç kadroları belli oldu. İtalyan ekibi Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu finale ilk 11'de başlıyor.
PSG - INTER İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.
Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez.