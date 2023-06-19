Samsun'da liderlik kapışması

Samsun, 27 yıl sonra A Milli Takıma ev sahipliği yapacak.
Türkiye, EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bugün Galler'i ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Grubun diğer maçında ise aynı saatte Ermenistan ile Letonya karşı karşıya gelecek.
Galler'de kırmızı kart cezalısı forvet Kieffer Moore, eşi doğum yaptığı için izin alan Ben Davies ile kaleci Tom King Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
D Grubu'nun bir diğer takımı iddialı takımı Hırvatistan ise 3. haftanın ardından 4. maç gününü de bay geçecek. Grupta 4. maçlar öncesi Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla 3. sırada bulunuyor. 4. sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.
Ay-yıldızlılar Galler'i yenmesi halinde puanını 9'a yükseltirken, Galler ve maç eksiği bulunan Hırvatistan 4 puanda kalacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların EURO 2024 vizesi alacağı organizasyonda Türkiye, bu akşam kazanması halinde büyük avantaj yakalamış olacak.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması. 16-21 Kasım'da oynanacak maçlarla sona erecek.