Samsun'da liderlik kapışması

Grubun diğer maçında ise aynı saatte Ermenistan ile Letonya karşı karşıya gelecek.

Galler'de kırmızı kart cezalısı forvet Kieffer Moore, eşi doğum yaptığı için izin alan Ben Davies ile kaleci Tom King Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

D Grubu'nun bir diğer takımı iddialı takımı Hırvatistan ise 3. haftanın ardından 4. maç gününü de bay geçecek. Grupta 4. maçlar öncesi Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla 3. sırada bulunuyor. 4. sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.