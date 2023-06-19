|
Spor

Samsun'da liderlik kapışması

A Milli Takımımız, EURO 12024 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Galler'i Samsun'da konuk edecek. 6 puanla olan ay-yıldızlılar 4 puanlı rakibini yenip zirvedeki yerini perçinlemek istiyor.

09:33 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsun, 27 yıl sonra A Milli Takıma ev sahipliği yapacak.

Samsun, 27 yıl sonra A Milli Takıma ev sahipliği yapacak.

Türkiye, EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında bugün Galler'i ağırlayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.


Grubun diğer maçında ise aynı saatte Ermenistan ile Letonya karşı karşıya gelecek.


Galler'de kırmızı kart cezalısı forvet Kieffer Moore, eşi doğum yaptığı için izin alan Ben Davies ile kaleci Tom King Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.


Hırvatistan'ın maç eksiği var

D Grubu'nun bir diğer takımı iddialı takımı Hırvatistan ise 3. haftanın ardından 4. maç gününü de bay geçecek. Grupta 4. maçlar öncesi Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla 3. sırada bulunuyor. 4. sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.


Ay-yıldızlılar Galler'i yenmesi halinde puanını 9'a yükseltirken, Galler ve maç eksiği bulunan Hırvatistan 4 puanda kalacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların EURO 2024 vizesi alacağı organizasyonda Türkiye, bu akşam kazanması halinde büyük avantaj yakalamış olacak.


EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması. 16-21 Kasım'da oynanacak maçlarla sona erecek.






#A Milli Takım
#Galler
#EURO 2024
#Türkiye
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL MEB açık lise kayıtları ne zaman?