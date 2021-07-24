Kahreden sakatlık: Bağları koptu

Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi, Fransız takımı Montpellier ile oynan maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Karşılaşmada acılar içerisinde yerde kalan ve sedye ile oyundan çıkan 23 yaşındaki futbolcunun sağ ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Uruguaylı futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Leipzig'e dönen Saracchi'nin adı transferde Trabzonspor ile anılmıştı.
+++ Verletzungs-Update +++
Diagnose leider bestätigt. 😢 Marcelo #Saracchi hat sich beim Testspiel gegen Montpellier einen Riss des rechten, vorderen Kreuzbandes zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen.
Gute Besserung, Cello 🍀#ComebackStrongerCello pic.twitter.com/P3zpeLpBZH
+++ Verletzungs-Update +++