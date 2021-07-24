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Kahreden sakatlık: Bağları koptu

Kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılan ve Leipzig'e geri dönen Marcelo Saracchi'nin çapraz bağlarının koptuğu bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saracchinin sakatlığı ne?
Saracchi yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile kenara alındı.

Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi, Fransız takımı Montpellier ile oynan maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmada acılar içerisinde yerde kalan ve sedye ile oyundan çıkan 23 yaşındaki futbolcunun sağ ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Uruguaylı futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Leipzig'e dönen Saracchi'nin adı transferde Trabzonspor ile anılmıştı.

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