Sebastian Veron'dan ses getiren açıklama: Jose Sosa hangi takıma gidiyor?

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Jose Ernesto Sosa, henüz Trabzonspor ile anlaşamadı. Tatilde olan yıldız futbolcunun kararını tatil dönüşünde vereceği öğrenilirken Arjantin'den ses getiren bir açıklama geldi.

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Sosa'nın Arjantin'e ve kulübüne geri dönüşü hakkında "Onu geri dönmeye zorluyoruz ama bize hiçbir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Sosa'nın menajerinin Arjantin'deki ekonomik şartları eleştirmesine de tepki gösteren Veron, "Sosa'nın her kararına saygı duymalıyız ancak temsilcisinin sözlerine anlam veremiyorum" dedi.

Jose Sosa, Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra tatile çıkmış ve transferiyle ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Arjantinli yıldız pandemi dönüşünde ise Trabzonspor'da kalmak istediği yönünde çarpıcı mesajlar vermişti.

Estudiantes Başkanı Veron, Sosa'nın transferi hakkında "Onu geri dönmeye zorluyoruz ama bize hiçbir şey söylemedi" demiş ve menajerinin sözlerine de tepki göstermiş. Ayrıca Arjantin basını, Sosa'ya 5 teklifin olduğunu ve oyuncunun Türkiye'de kalmaya daha yakın olduğunu yazmış pic.twitter.com/zyfmJWj6Bn — Mustafa Göksel (@mgoksell) August 13, 2020

Sosyal medyada Fenerbahçe'ye önerildiği yönünde haberler çıkan Trabzonspor Kaptanı Jose #Sosa, bordo mavililerdeki kariyeri hakkında ne demişti?



Hatırlayalım👇 pic.twitter.com/d6P1tZsxiz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 6, 2020



