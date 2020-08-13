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Sebastian Veron'dan ses getiren açıklama: Jose Sosa hangi takıma gidiyor?

Trabzonspor Kaptanı Jose Ernesto Sosa'nın transferindeki belirsizlik sürüyor. Bordo mavili kulüple yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Arjantinli yıldız için ülkesinden flaş bir açıklama geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor ile Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Jose Ernesto Sosa, Trabzonspor ile Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Jose Ernesto Sosa, henüz Trabzonspor ile anlaşamadı. Tatilde olan yıldız futbolcunun kararını tatil dönüşünde vereceği öğrenilirken Arjantin'den ses getiren bir açıklama geldi.

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, Sosa'nın Arjantin'e ve kulübüne geri dönüşü hakkında "Onu geri dönmeye zorluyoruz ama bize hiçbir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Sosa'nın menajerinin Arjantin'deki ekonomik şartları eleştirmesine de tepki gösteren Veron, "Sosa'nın her kararına saygı duymalıyız ancak temsilcisinin sözlerine anlam veremiyorum" dedi.

  • Jose Sosa, Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra tatile çıkmış ve transferiyle ilgili hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Arjantinli yıldız pandemi dönüşünde ise Trabzonspor'da kalmak istediği yönünde çarpıcı mesajlar vermişti.

Sebastian Veron, Sosa'yı uzun süredir Estudiantes'e transfer etmek istiyor.
Sebastian Veron, Sosa'yı uzun süredir Estudiantes'e transfer etmek istiyor.


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