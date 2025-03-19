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Sergio Ramos Meksika'yı karıştırdı! 15 maç ceza alabilir

Sergio Ramos Meksika'yı karıştırdı! 15 maç ceza alabilir

14:4019/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ramos'un Meksika ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Ramos'un Meksika ekibi ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Monterrey'in Pumas'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçın son dakikalarında rakibine attığı tekme nedeniyle kırmızı kart gören Sergio Ramos'u, ağır bir ceza bekliyor.

Eski İspanyol milli futbolcu Sergio Ramos, şubat ayında yeni takımı Monterrey ile anlaşmıştı. Beş maçta üç gol kaydeden 38 yaşındaki savunmacı, Orta Amerika'da adından söz ettirmeye devam ediyor.


Monterrey'in Pumas'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta 90+2. dakikada Sergio Ramos kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Rakibi Guillermo Martinez'e sert bir tekme atan Sergio Ramos, maçın ardından sosyal medyada "Bu ligden kırmızı kart görmeden gitmeyeceğim belliydi." yazarak kırmızı kart görmesiyle alakalı imalı bir paylaşım yaptı.


Lig kuralları gereği İspanyol savunmacıya 15 maça kadar ceza verilebileceği konuşuluyor.

#Sergio Ramos
#Monterrey
#Meksika

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