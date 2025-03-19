Sergio Ramos Meksika'yı karıştırdı! 15 maç ceza alabilir

Eski İspanyol milli futbolcu Sergio Ramos, şubat ayında yeni takımı Monterrey ile anlaşmıştı. Beş maçta üç gol kaydeden 38 yaşındaki savunmacı, Orta Amerika'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Monterrey'in Pumas'ı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta 90+2. dakikada Sergio Ramos kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Rakibi Guillermo Martinez'e sert bir tekme atan Sergio Ramos, maçın ardından sosyal medyada "Bu ligden kırmızı kart görmeden gitmeyeceğim belliydi." yazarak kırmızı kart görmesiyle alakalı imalı bir paylaşım yaptı.