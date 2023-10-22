Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, bu galibiyeyle puanını 15'e yükseltti. Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

Sivasspor 0-1 Kasımpaşa maç özetini izlemek için

Sivasspor 0-1 Kasımpaşa maç özetini izlemek için

Sivassporlu taraftarlar Kasımpaşa maçına ilgi göstermedi. Maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı “Gazze’de yapılan zulmü kınıyoruz” pankartıyla çıktı. Oyuncular, siyah bant takarken İstiklal Marşı’nın okunmasından önce Filistin’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.