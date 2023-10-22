Kasımpaşalı futbolcuların gol sevinci
Ligin 9. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağrıladı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İstanbul ekibine 3 puanı getiren gol, 53. dakikada Iron Gomis'den geldi.
Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, bu galibiyeyle puanını 15'e yükseltti. Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor ise 10 puanda kaldı.
Sivassporlu taraftarlar Kasımpaşa maçına ilgi göstermedi. Maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 5 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı “Gazze’de yapılan zulmü kınıyoruz” pankartıyla çıktı. Oyuncular, siyah bant takarken İstiklal Marşı’nın okunmasından önce Filistin’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Diğer yandan yedek kulübesinde yer alan Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan, seremonide Filistin bayrağı açtı.