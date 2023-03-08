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Spor

Sivasspor Avrupa arenasında 29. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İtalya'da Fiorentina'ya konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 29. mücadelesine çıkacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:22 . 8/03/2023 Çarşamba
AA
Bu maçın rövanşı önümüzdeki hafta Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

Bu maçın rövanşı önümüzdeki hafta Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Fiorentina'ya konuk olacak Sivasspor, İtalya'ya gitti. Kırmızı-beyazlı ekip Fiorentina ile oynayacağı maç için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İtalya'ya hareket etti. Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğun ardından Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı'na iniş yapacak kafile, daha sonra kamp yapacağı otele yerleşecek.


Sivasspor'un 21 kişilik İtalya kafilesi şöyle;

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Isaac Cofie, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Gökay, Fredrik Ulvestad, Samuel Saiz, Hakan Arslan, Max Gradel, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Jordy Caicedo, Leke James


Sakatlıkları devam eden Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare, kafilede yer almadı.


Artemio Franchi Stadyumu'nda yarın saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.


Sivasspor'un Avrupa karnesi

Avrupa kupalarında daha önce 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 50 gole engel olamadı.


#Fiorentina
#FUTBOL
#sivasspor
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
33 dakika önce
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Sivasspor Avrupa arenasında 29. maçına çıkacak
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