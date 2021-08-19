Spor Sivasspor turu zora soktu
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor turu zora soktu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor sahasında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Kopenhag maç özeti ve golleri izle
​Sivasspor-Kopenhag karşılaşmasından bir kare

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kopenhag 2-1 kazandı.

Mücadelede Sivasspo'un golünü 59. dakikada Leke James kaydetti. Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri ise 55. dakikada Kevin Diks ve 60. dakikada Jens Stage attı.

Mücadelenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar;

  • 5. dakikada Kopenhag atağında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Stage'in altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top taca çıktı.
  • 10. dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Daramy'nin içeri kestiği meşin yuvarlağı rakip defans oyuncuları araya girerek uzaklaştırdı.
  • 11. dakikada Sivasspor atağında Kayode'nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğine çarptıktan sonra taca çıktı.
  • 25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in yaptığı ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.
  • 36. dakikada Pep Biel'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top Wind'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Azubuike son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.
  • Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 55. dakikada konuk ekip öne geçti. Pep Biel'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Diks'in ilk vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonu takip eden Diks, bu kez topu ağlara gönderdi: 0-1
  • 59. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte James, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
  • 60. dakikada Kopenhag tekrar öne geçti. Falk'ın sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas içinde iyi yükselen Stage'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2
  • 74. dakika Uğur Çiftçi'nin sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden auta çıktı.
  • Maçta başka pozisyon olmayınca, karşılaşmayı konuk ekip Kopenhag 2-1'lik skorla kazandı.

Abone Ol Google News
Doğan ve Bir cezaevinde

Doğan ve Bir cezaevinde

​Mahkum olan 14 emekli generalin rütbeleri de sökülecek.
Evet hudut namustur

Evet hudut namustur

​Yeni mi aklınıza geldi?
Aşı olmayana test şartı

Aşı olmayana test şartı

​Okulların açılmasına sayılı günler kala koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçiliyor.
Biz şanslıydık

Biz şanslıydık

​Pakistan'a nakledilen 273 Türk vatandaşı dün THY uçağıyla İstanbul'a ulaştı.
Havaalanında trajedi

Havaalanında trajedi

​Taliban ile ABD arasında sıkıştılar.
İslam dünyası yalnız bıraktı

İslam dünyası yalnız bıraktı

​Afganistan'da yaşanan olaylar sonrası sessizlik hakim.

Kaossuz olmazmış

Kaossuz olmazmış

​Her savunması ayrı bir kriz.
Sahte hesaplara <br>hesap sorulacak

Sahte hesaplara
hesap sorulacak

“Dezenformasyonla mücadele yasası” taslağının hazırlıkları sürüyor.
Zafer anıtında yol göründü

Zafer anıtında yol göründü

​1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolları belirginleşmeye başladı.

Kayıpları Kağanlar arıyor

Kayıpları Kağanlar arıyor

Yaralar sarılırken, bir yandan da aramalar devam ediyor.
Çocuklarda din <br>ve ahlak eğitimi

Çocuklarda din
ve ahlak eğitimi

​Ailenin en önemli görevi rol model olmak.
Batman vakada birinci

Batman vakada birinci

​Bakan Koca, il bazında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının haritasını paylaştı.
Fenerbahçe'nin yeni prensi

Fenerbahçe'nin yeni prensi

​20 yaşındaki Muhammet tur kapısını araladı.
Roma'yı yıkamadık

Roma'yı yıkamadık

​Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Roma'ya 2-1 yenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.