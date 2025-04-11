Sivasspor ligde son 8 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

Ligde oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Sivas temsilcisi, 31 puanla 16. sırada yer alıyor. Teknik direktör Bülent Uygun ile başlangıç yaptığı ligde 16 maçta 18 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra görevi devralan Ömer Erdoğan ile de arzu ettiği başarıya ulaşamadı. Sivas ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev aldığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabildi. Sezonda üçüncü kez teknik direktörlük değişikliğine giden Sivasspor, takımda yıllarca görev yapan Rıza Çalımbay ile yeniden anlaştı.