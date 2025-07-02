Sivasspor'da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor’un yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.
Kırmızı-beyazlı kulübü 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunda görev dağılımı belirlendi.
Gökhan Karagöl başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Burak Özçoban: Başkan Vekili
Yusuf Bozatlı: Başkan Yardımcısı
Ömer Yaman: Başkan Yardımcısı
Deniz Kızılırmak: Başkan Yardımcısı
Nurettin Yıldırım: Kamu Kurumlarından Sorumlu Asbaşkan
Berkay Doğan: Yurtdışından Sorumlu Asbaşkan
Necmettin Ateş: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan
Doğukan Hüseyin Otyakmaz: Futboldan Sorumlu Asbaşkan
Ahmet Fatih Korkmaz: Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan
Yasin Ocak: Medya ve İletişimden Sorumlu Asbaşkan
Yücel Aydın: STK ve Kurumlardan Sorumlu Asbaşkan
Bahadır Yılmaz: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan
Bülent Turan: Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Sorumlu Asbaşkan
Buğra Güvendi: Sayman
Mustafa Veske: Lisanslı Ürünlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi