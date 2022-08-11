Spor Sivassporun rakibi belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor'un rakibi belli oldu

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivassporun Avrupadaki rakibi belli oldu mu? Sivassporun Avrupadaki rakibi kim?
Sivasspor'un rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreniyle belli olmuştu. Temsilcimiz Sivasspor'a ise İsveç ekibi Malmö ile Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange eşleşmesinin galibi çıkmıştı. Malmö, bugün Dudelange ile oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve toplamda 5-2'lik skorla turu geçen taraf oldu. Sivasspor'un rakibi böylece İsveç ekibi Malmö oldu.

Sivasspor'un Malmö maçı ne zaman?

Sivasspor ile Malmö, arasındaki maçlar 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe yoluna devam ediyor

Fenerbahçe yoluna devam ediyor

​Sarı lacivertliler Çekya deplasmanından eşitlikle ayrıldı ve turladı.
Konyaspor Avrupaya veda etti

Konyaspor Avrupa'ya veda etti

​Temsilcimiz, Vaduz maçının rövanşında hayal kırıklığı yaşattı.
İsveç medyası açıkladı: İşte Türkiyeye iade edilecek ilk isim

Başakşehir <br>rahat turladı

Başakşehir
rahat turladı

Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldik.

Attığı gole <br>sevinmedi

Attığı gole
sevinmedi

​Konyaspor'un umutlarını yıkan golü attı.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.