Sivasspor'un rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreniyle belli olmuştu. Temsilcimiz Sivasspor'a ise İsveç ekibi Malmö ile Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange eşleşmesinin galibi çıkmıştı. Malmö, bugün Dudelange ile oynadığı maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve toplamda 5-2'lik skorla turu geçen taraf oldu. Sivasspor'un rakibi böylece İsveç ekibi Malmö oldu.

Sivasspor'un Malmö maçı ne zaman?

Sivasspor ile Malmö, arasındaki maçlar 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.