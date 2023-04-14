|
Reklam
Reklam
Spor

Sivasspor'un Giresunspor maçı kadrosu belli oldu: İki eksik var

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor bu maç için Giresun'a gitti. Kafilede sakatlıkları bulunan Uğur Çiftçi ile Leke James yer almadı.

16:53 . 14/04/2023 Cuma
AA
22 kişilik kafile Sivas’tan ayrılarak Giresun’a hareket etti.

22 kişilik kafile Sivas’tan ayrılarak Giresun’a hareket etti.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 29. haftasında pazar günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle kara yoluyla Giresun'a gitti.


Kırmızı-beyazlı ekip yarın Giresun'da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


Bitexen Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.


Kafilede, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Kader Keita, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Emre Gökay, Samuel Saiz, Mustapha Yatabare ve Jordy Caicedo yer aldı.






#Süper Lig
#Sivasspor
#Giresunspor
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.