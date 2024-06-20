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Spor

Slovenya-Sırbistan: 1-1

EURO 2024'te Slovenya ile karşılaşan Sırbistan, maçın son dakikasında bulduğu golle bir puanı kurtarmayı başardı. Slovenya-Sırbistan maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

17:55 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:59 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Maçtaki hava topu mücadelesi
Maçtaki hava topu mücadelesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Münih Futbol Arena Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


Slovenya'nın golünü 69. dakikada Karnicnik kaydetti. Sıplar bu gole 90+5. dakikada Jovic ile karşılık verdi.


Sırbistan'dan Fenerbahçeli Dusan Tadic, ilk 11'de başladığı mücadelede 82 dakika görev yaptı.


Gruptaki ilk maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, bu sonuçla puanını 2 yaptı. İngiltere'ye 1-0 yenilen Sırbistan ise Slovenya beraberliğiyle turnuvadaki ilk puanını aldı.


Slovenya 1-1 Sırbistan maç özetini izlemek için




#EURO 2024
#Sırbistan
#Slovenya
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