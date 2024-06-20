Slovenya'nın golünü 69. dakikada Karnicnik kaydetti. Sıplar bu gole 90+5. dakikada Jovic ile karşılık verdi.

Gruptaki ilk maçında Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, bu sonuçla puanını 2 yaptı. İngiltere'ye 1-0 yenilen Sırbistan ise Slovenya beraberliğiyle turnuvadaki ilk puanını aldı.