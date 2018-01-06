LİGUE 1

Sneijder: Al-Gharafa'ya para için transfer oldum

Katar ekibi Al-Gharafa ile anlaşmaya varan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, yeni kulübünde forma giymeyi heyecanla beklediğini söyledi. Sneijder, Katar'a neden transfer olduğunu da açık yüreklilikle cevapladı.

Haber Merkezi AA
Fransa Lig 1 takımlarından Nice'te beklentileri karşılayamayan Wesley Sneijder, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fransa Lig 1 takımlarından Nice'te beklentileri karşılayamayan Wesley Sneijder, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan Sneijder, yeşil sahaları özlediğini belirterek, "Tekrar futbol oynamak istiyorum ve kendimi buna hazır hissediyorum. Al-Gharafa takımı bana bu fırsatı tanıyor. Oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Para için gittim"

"Bir futbolcunun 33 yaşından sonra çok fazla futbol takımında forma giyme seçeneği yok. El-Gharafa'da daha fazla maçta forma giyme şansım yüksek. Kulüple yaptığım görüşmelerden mutlu ayrıldım. Takıma faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Katar ekibiyle bir buçuk sene daha futbola devam edeceğim. Ondan sonra takım ile aramızdaki görüşmelere göre aynı takımda futbola devam edebilirim"

Milli Takım yanıtı

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna girme olasılığının azaldığını dile getiren Sneijder, "Yine de milli takıma veda etmiyorum. Yeni gelecek milli takım teknik direktörü beni çağırırsa, oynamaya her zaman hazırım." şeklinde konuştu.

  • Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giyen Sneijder, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Nice'te sadece 5 lig maçında forma giyebilmişti.

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