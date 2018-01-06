Sneijder: Al-Gharafa'ya para için transfer oldum

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan Sneijder, yeşil sahaları özlediğini belirterek, "Tekrar futbol oynamak istiyorum ve kendimi buna hazır hissediyorum. Al-Gharafa takımı bana bu fırsatı tanıyor. Oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Para için gittim"

"Bir futbolcunun 33 yaşından sonra çok fazla futbol takımında forma giyme seçeneği yok. El-Gharafa'da daha fazla maçta forma giyme şansım yüksek. Kulüple yaptığım görüşmelerden mutlu ayrıldım. Takıma faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Katar ekibiyle bir buçuk sene daha futbola devam edeceğim. Ondan sonra takım ile aramızdaki görüşmelere göre aynı takımda futbola devam edebilirim"

Milli Takım yanıtı

Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna girme olasılığının azaldığını dile getiren Sneijder, "Yine de milli takıma veda etmiyorum. Yeni gelecek milli takım teknik direktörü beni çağırırsa, oynamaya her zaman hazırım." şeklinde konuştu.