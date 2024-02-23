Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Sarı-kırmızılıların tek golü dakika 16' Abdülkerim Bardakcı geldi.
Sparta Prag'a galibiyeti getiren golleri dakika 8' Angelo Preciado, 74' Indrit Tuci, 80' Lukas Haraslin ve 90+6' Kuchta attı.
Galatasaray'da Kaan Ayhan maçın 70. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.
SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇ SONUCU
SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
9. dakikada Kairinen’in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Preciado, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
16. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens’in ortasında Davinson’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Abdülkerim kafayla filelere yolladı. 1-1
20. dakikada sağ kanattan Mertens’in pasında ceza sahası içinde çaprazdan Kerem Aktürkoğlu’nun gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
43. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper’in şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti.