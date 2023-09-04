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Spor

Stopere David Luiz ya da Elvedi

Savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı David Luiz ve İsviçreli Nico Elvedi için görüşmelerde bulunuyor.

10:25 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
David Luiz - Nico Elvedi

David Luiz - Nico Elvedi

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, iki isim üzerine yoğunlaştı.


Siyah-beyazlıların gündeme aldığı son isim Brezilyalı futbolcu David Luiz oldu. Ülkesinde Flamengo forması giyen 36 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu araştıran Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde David Luiz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Brezilyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ise ödenmeyecek.


Listede yer alan bir diğer isimse Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın 26 yaşındaki İsviçreli savunma oyuncusu Nico Elvedi oldu. Siyah-beyazlıların, Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.




Tayfur Bingöl joker olacak

Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl konusunda Alanyaspor ile anlaşması en çok teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlılar, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle yeniden el sıkışınca, teknik direktör Şenol Güneş bir joker oyuncu daha kazanmış oldu. Birden fazla mevkide oynayan Tayfur Bingöl, yerli kontenjanı konusunda da takıma nefes aldıracak. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkmıştı. Tayfur Bingöl o maçlarda 2 gol atıp 2 de gol pası vermişti.







#Beşiktaş
#David Luiz
#Nico Elvedi
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