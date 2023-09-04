Stopere David Luiz ya da Elvedi

Siyah-beyazlıların gündeme aldığı son isim Brezilyalı futbolcu David Luiz oldu. Ülkesinde Flamengo forması giyen 36 yaşındaki savunma oyuncusunun durumunu araştıran Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde David Luiz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Brezilyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ise ödenmeyecek.

Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl konusunda Alanyaspor ile anlaşması en çok teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlılar, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle yeniden el sıkışınca, teknik direktör Şenol Güneş bir joker oyuncu daha kazanmış oldu. Birden fazla mevkide oynayan Tayfur Bingöl, yerli kontenjanı konusunda da takıma nefes aldıracak. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkmıştı. Tayfur Bingöl o maçlarda 2 gol atıp 2 de gol pası vermişti.