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Spor

Stopere Dier ya da Bailly

Siyah-beyazlılar, Amartey transferine rağmen Saiss'in ayrılmasıyla savunmada doğan boşluğu kaliteli bir isimle doldurmayı planlıyor.

10:19 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Eric Dier - Eric Bailly

Eric Dier - Eric Bailly

Beşiktaş, stoper arayışları çerçevesinde görüştüğü iki isimden cevap bekliyor.


Manchester United forması giyen Eric Bailly ile daha önce görüşen siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki stoperin gelecek diğer teklifleri de görmek istemesi üzerine beklemeye geçmişti. İspanya'da Betis, Sevilla, Suudi Arabistan'da Al Nassr, İngiltere'de ise Fulham, Eric Bailly'e teklif yaptı. Fildişili oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi.



Dier sıcak bakıyor

Beşiktaş'ın görüştüğü bir diğer isim ise Tottenham forması giyen İngiliz stoper Eric Dier. Siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüne teklif yaparken, 29 yaşındaki stoperin de Türkiye'ye gelmeye sıcak olduğu aktarıldı. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeri ile de görüştü ve bu konuda olumlu yanıt aldı.


Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Dier, direkt oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.


Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 42 resmi maça çıkan Erick Dier bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.







#Beşiktaş
#Eric Bailly
#Eric Dier
42 dakika önce
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