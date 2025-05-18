Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Galatasaray

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.





Cimbom'a üç puanı getiren golleri 26. dakikada Victor Osimhen, 29. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 89. dakikada Fernando Muslera (P) kaydetti.





25'inci kez mutlu sona ulaşan Galatasaray armasına 5'inci yıldızı takan ilk kulüp olarak tarihe geçti.





Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, Süper Lig'i de kazanarak sezonu iki kupayla tamamladı.





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon oldu.





Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör olan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. çalıştırıcı olarak kayıtlara geçti.





MAÇTAN NOTLAR

VICTOR OSIMHEN TEZAHÜRATLARI

Galatasaraylı taraftarlar maç öncesi Victor Osimhen'e büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar “Stay with us Osimhen” pankartı açarken, tüm stat “Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor” tezahüratlarında bulundu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, tribünlerin bu ilgisine alkışla karşılık verdi. Ardından ısınma sırasında kale arkasına doğru yönelen Victor Osimhen, tribünlere doğru yönelerek üçlü çektirdi.





19 MAYIS'A ÖZEL TİŞÖRT

Sarı-kırmızılı futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesi ısınmaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel tişörtüyle çıktı. Tribünlerde de Türk bayrakları sallanırken, maç öncesi statta, “Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar” ile “Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar” pankartları açıldı.





ICARDİ TRİBÜNDEYDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, karşılaşmayı tribünden izledi. Geçen kasım ayının başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile yapılan maçta ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek sezonu kapatan Icardi, Kayserispor müsabakası için İstanbul'a geldi.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

20' Kayserispor, Ramazan Civelek ile öne geçme fırsatını değerlendiremedi! Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Ramazan Civelek, ceza alanı içinde kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldı. Ramazan Civelek, uygun durumda sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Fernando Muslera mutlak bir golü önlemeyi başardı.





26' Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Gabriel Sara'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Victor Osimhen iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve yan kale direğine de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

29' Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bellona Kayserispor savunması dengesiz yakalandı ve Lucas Torreira kafayla pasını Barış Alper Yılmaz'a gönderdi. Barış Alper Yılmaz, ceza alanı içinden bekletmeden yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu: 2-0.

38' Miguel Cardoso'nun ceza alanı içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

54' Barış Alper Yılmaz, ceza alanı içinde rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

66' Galatasaray, 3. gole çok yaklaştı! Sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Roland Sallai, ceza alanı içinde uygun durumda olan Alvaro Morata'yı gördü. Alvaro Morata, penaltı noktasının gerisinden sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.

88' Kazanılan penaltıda topun başına geçen kaleci Fernando Muslera topu ağlara gönderdi: 0-3





GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ

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