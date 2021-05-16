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Spor Süper Ligde 2020-2021 sezonunun en çok penaltı kullanan takımı belli oldu
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun en çok penaltı kullanan takımı belli oldu

Hakemlerin 176 kez penaltı kararı verdiği Süper Lig'de, kullanılan penaltı vuruşlarının 142'si golle sonuçlandı. En fazla penaltı kazanan takım Galatasaray olurken, Hes Kablo Kayserispor 3 kez penaltı kullandı.

Haber Merkezi AA
Süper Ligde 2020-2021 sezonunun en çok penaltı kullanan takımı belli oldu
Altay Bayındır

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında hakemler, 176 kez penaltı noktasını işaret etti. Sezon boyunca 420 karşılaşmada 176 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 142'sinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

En fazla penaltı kullanan takım Galatasaray

Ligde en fazla penaltı kazanan takım Galatasaray oldu. Lehine 16 penaltı kararı verilen sarı-kırmızı ekip, bu penaltıların 15'ini gole çevirmeyi başardı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından en fazla penaltıyı 12 kezle Fenerbahçe kullandı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep lehine de 11'er penaltı kararı verildi.

Hes Kablo Kayserispor lehine üç penaltı

Süper Lig'de en az penaltıyı Hes Kablo Kayserispor kullandı. Kayseri ekibi, lehine verilen 3 penaltıdan 2'sini gole çevirdi. Süper Lig'de aleyhine en fazla penaltı kararı ise Göztepe'ye verildi. Hakemler İzmir temsilcisinin aleyhine 13 kez beyaz noktayı gösterirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor aleyhine de 11 kez penaltı düdüğü çalındı.

  • Penaltı golcüsü Adem Büyük
  • Süper Lig'de Helenex Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isim oldu. Adem Büyük, beyaz noktadan 9 gol bulurken, 1 penaltıyı da gole çeviremedi. Gaziantep'ten Alexandru Maxim, Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf, Galatasaray'dan Radamel Falcao ile Gençlerbirliği'nde Robert Mendoza penaltı atışlarından 5'er kez ağları havalandırdı.

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