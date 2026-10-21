Nihat Kahveci’den İsmail Kartal’a olay tepki

Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:





“Dakika 11, 2-0 öndesin iç sahada, seyircinin önünde. 2 tane de muhteşem gol atmışsın. Oğuz sol ayakla çatala vurmuş, Greenwood kontrol etmiş, vurmuş, çok güzel gol. Aman Allah'ım ne kadar rahat. Zaten favori Fenerbahçe yahu! Maç sonu 2-2! Yazık ya! İsmail hoca istifa diye tribün inliyor değil mi? Neden inliyor? Roma maçında taraftarlar keyif yaparken maç bitti, İsmail Kartal'ın istifasını dinledi. Bugün et hocam, bugün et! Pazartesi günü hoca olsa ne olur olmasa ne olur. Oyuncu konsantre olacak, derbiye çıkacak”