Nihat Kahveci’den İsmail Kartal’a olay tepki
Yorumcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin Slavia Prag karşısında son dakika golüyle iki puan kaybettiği maçın ardından tepkisini dile getirdi. Kahveci’nin teknik direktör İsmail Kartal’a çağrısı gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla üç maç sonunda puanını 2'ye yükselten Fenerbahçe'de taraftarlar, karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede Fenerbahçe'nin iki farklı üstünlüğünü koruyamamasına tepki gösterdi.
Kahveci, teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:
“Dakika 11, 2-0 öndesin iç sahada, seyircinin önünde. 2 tane de muhteşem gol atmışsın. Oğuz sol ayakla çatala vurmuş, Greenwood kontrol etmiş, vurmuş, çok güzel gol. Aman Allah'ım ne kadar rahat. Zaten favori Fenerbahçe yahu! Maç sonu 2-2! Yazık ya! İsmail hoca istifa diye tribün inliyor değil mi? Neden inliyor? Roma maçında taraftarlar keyif yaparken maç bitti, İsmail Kartal'ın istifasını dinledi. Bugün et hocam, bugün et! Pazartesi günü hoca olsa ne olur olmasa ne olur. Oyuncu konsantre olacak, derbiye çıkacak”