Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı için olay tahmin

Lille - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklanırken gözler ilk 11’lere çevrildi. Galatasaray'da Leao, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Lille'de ise tedavileri süren Ueda ve Santos ile kırmızı kart cezası bulunan Ethan Mbappe, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Lille - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.