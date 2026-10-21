Ahmet Çakar'dan Lille-Galatasaray maçı için olay tahmin
Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Lille - Galatasaray maçıyla ilgili yorumculardan tahminler geldi. Ahmet Çakar’ın karşılaşmaya ilişkin skor beklentisi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak.
İlk maçında Sporting'e 3-1, ikinci karşılaşmasında ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.
Lille de organizasyona istediği başlangıcı yapamadı. İlk haftada Real Betis'e sahasında 3-2 yenilen Fransız ekibi, ikinci maçında Arsenal deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşma öncesinde Beyaz Futbol yorumcuları, Lille-Galatasaray mücadelesine ilişkin beklentilerini açıkladı. İşte yorumcuların tahminleri:
Sinan Engin: “Galatasaray kazanır.”
Necati Ateş: “Galatasaray'ın mutlaka kazanması lazım. Zor bir maç, 1 puan da olabilir.”
Abdülkerim Durmaz: “Herkes Lille'i favori görüyor ama bence Galatasaray kazanacak.”
Ahmet Çakar: “En az iki farkla Lille kazanacak.”