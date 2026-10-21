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Lille - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Lille - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

09:14, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Lille - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Lille - Galatasaray maç kadrosu...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Lille ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklanırken gözler ilk 11’lere çevrildi. Galatasaray'da Leao, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Lille'de ise tedavileri süren Ueda ve Santos ile kırmızı kart cezası bulunan Ethan Mbappe, karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Lille - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak.

Lille - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, hakem kim?

Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu.

Bu sezon organizasyondaki ilk maçında Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.

Her iki takım da ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Leao oynayamayacak

Galatasaray'da Portekizli futbolcu Rafael Leao, sakatlığı sebebiyle görev alamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasındaki bir pozisyonda ayağının kaymasıyla sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma sebebiyle Lille karşısında forma giyemeyecek.

Leao, böylece 2018-2019 sezonunda formasını terlettiği Lille karşısında mücadele etme şansını kaçıracak.

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.

Osimhen, eski takımına karşı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımına karşı sahaya çıkacak.

Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek.

Lille'de tanıdık isimler

Ligue 1 ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.

Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.

Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.

Lille, Ligue 1'de 4. sırada bulunuyor

Lille, mücadele ettiği Ligue 1'de şu anda 4. sırada yer alıyor.

Son maçında 7. haftada konuk ettiği Brest ile 1-1 berabere kalan Lille, ligde sezon başından beri 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 10 kez ağları sarsan Lille, kalesinde 5 gole engel olamadı.

Fransız ekibi, son 10 Şampiyonlar Ligi maçında kalesini kapatamadı

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.

Son olarak 2 Ekim 2024 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İspanya devi Real Madrid'i 1-0 yenen Lille, bu organizasyonda sonraki 10 maçında kalesini gole kapatamadı. Fransa ekibi, söz konusu son 10 maçta 4'er galibiyet ile mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Lille, ayrıca son 3 Şampiyonlar Ligi maçından da mağlup ayrıldı.

GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK?

Lille'de tedavileri süren Ueda ve Santos ile kırmızı kart cezası bulunan Ethan Mbappe, Galatasaray karşısında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'da ise Leao, sakatlığı nedeniyle Fransa deplasmanında forma giyemeyecek.

LİLLE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Lille:
Berke Özer, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud
Galatasaray:
Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Başlıklar :LilleGalatasarayŞampiyonlar Ligi
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