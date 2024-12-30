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Süper Lig'in en agresifi Göztepe'den

Süper Lig'in en agresifi Göztepe'den

14:0330/12/2024, Pazartesi
DHA
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Anthony Dennis, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 14 maçta 1152 dakika süre aldı.
Anthony Dennis, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 14 maçta 1152 dakika süre aldı.

Göztepe'nin orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Süper Lig'de ilk yarının en hırçın futbolcusu oldu.

Süper Lig'in en agresif oyuncusu Göztepeli Dennis oldu. Orta sahada mücadeleci görüntüsüyle dikkat çeken 20 yaşındaki Nijeryalı, 6 sarı ve 1 kırmızı kart görüp Süper Lig'de en fazla uyarı alan oyuncu konumunda yer aldı. Dennis gördüğü kartlardan dolayı 3 maç cezalı duruma düştü.


Göztepe'de ilk yarıda Dennis'in yanı sıra Ogün de kırmızı kart gören isim oldu.


Sarı-kırmızılı ekipten en fazla kart gören ikinci oyuncu ise 5 sarı kartla stoper Malcom Bokele olurken, orta saha Isaac Solet de 4 kez sarı uyarıyı aldı.







#Süper Lig
#Göztepe
#Anthony Dennis

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