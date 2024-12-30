Süper Lig'in en agresifi Göztepe'den

Süper Lig'in en agresif oyuncusu Göztepeli Dennis oldu. Orta sahada mücadeleci görüntüsüyle dikkat çeken 20 yaşındaki Nijeryalı, 6 sarı ve 1 kırmızı kart görüp Süper Lig'de en fazla uyarı alan oyuncu konumunda yer aldı. Dennis gördüğü kartlardan dolayı 3 maç cezalı duruma düştü.