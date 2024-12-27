Göztepe'nin kasasına giren rakam belli oldu

Sarı-kırmızılılar bu sezon yakaladığı başarıyla maddi anlamda kasasını doldurdu. Bu sezon TFF tarafından Süper Lig’de galibiyet primleri 4.95 milyon lira olarak belirlenirken sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresinde elde ettiği 8 galibiyetten toplam 39.6 milyon lira ödül kazanmayı başardı. İzmir ekibi, 4 beraberlik ile galibiyet primi olan 4.95 milyon lirayı rakipleriyle bölüştü.