Göz-Göz hedefi tutturdu

Stanimir Stoilov da yapılan basın toplantısında Avrupa kupalarına katılım hedefini kendisinin koyduğunu hatırlatarak, "Ben bu takıma güveniyorum, inanıyorum, bu takımın çok yüksek hedeflere ulaşabileceğine inanıyorum. Aynı zamanda taraftarımızın bu statta oluşturduğu atmosfere güveniyorum. Stadımızda oluşan bu ambiyansa güveniyorum. Böyle olduğu zaman kulüpler çok güçlü olurlar ve her şeyi başarabilirler. Ben bununla ilgili buna ulaşmak için her şeyimizi vereceğimizi tekrar söylüyorum. Son olarak bu olur veya olmaz, bunun kimse garantisini veremez" ifadelerini kullandı.