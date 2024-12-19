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Türkiye Kupası'nda Göztepe farklı kazanarak turladı

Türkiye Kupası'nda Göztepe farklı kazanarak turladı

22:4419/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
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Göztepe
Göztepe

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında konuk olduğu Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında İzmir derbisinde deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelen Göztepe, rakibini 4-0 yenerek tur atladı.


Maça hızlı başlayan Göztepe henüz 2'nci dakikada Matsuki'nin golüyle öne geçti: 1-0.

Dakikalar 8'i gösterdiğinde bu kez Tijanic sahne aldı, skor 2-0 oldu.


İlk yarıyı iki farkla önde tamamlayan Göz-Göz, 50'inci dakikada Romulo'nun frikik golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Gollere devam eden Göztepe, 79'uncu dakikada Furkan'ın sayısıyla farkı açtı: 4-0.

Karşılaşmayı farklı kazanan Göztepe kupada tur atlayan taraf olurken adını gruplara yazdırdı.







#Göztepe
#Bucaspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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