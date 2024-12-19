Türkiye Kupası'nda Göztepe farklı kazanarak turladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında konuk olduğu Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında İzmir derbisinde deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelen Göztepe, rakibini 4-0 yenerek tur atladı.
Maça hızlı başlayan Göztepe henüz 2'nci dakikada Matsuki'nin golüyle öne geçti: 1-0.
Dakikalar 8'i gösterdiğinde bu kez Tijanic sahne aldı, skor 2-0 oldu.
İlk yarıyı iki farkla önde tamamlayan Göz-Göz, 50'inci dakikada Romulo'nun frikik golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Gollere devam eden Göztepe, 79'uncu dakikada Furkan'ın sayısıyla farkı açtı: 4-0.
Karşılaşmayı farklı kazanan Göztepe kupada tur atlayan taraf olurken adını gruplara yazdırdı.