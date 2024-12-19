Türkiye Kupası'nda çılgın maç: İkinci yarıda 9 gol atıldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda 2. Lig temsilcisi Anagold 24Erzincanspor'u 6-4 mağlup ederek gruplara kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi.
Gol düellosuna sahne olan maçı Çorum FK, 6-4 kazanarak bir üst tura yükseldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sona erirken ikinci yarıda tam 9 gol atıldı.
Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 3, 51. dakikada Ahmethan Köse (2), 49, 90+5. dakikada Eren Karadağ (2), 59. dakikada Mustafa Yalçınkaya ve 84. dakikada Suat Kaya (P) kaydetti.
24 Erzincanspor'un gollerini ise 68. dakikada Yasin Dülgeri 69 ile 75. dakikada Şamil Başaran (2) ve 86. dakikada Salih Emin attı.
Bu sonucun ardından adını gruplara yazdıran Çorum FK'nın rakipleri yarın gerçekleşecek kura çekimi sonrası belli olacak.