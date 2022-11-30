ÖZET | Suudi Arabistan-Meksika: 1-2

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının son karşılaşmaları oynanıyor. C Grubu'nda Suudi Arabistan ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Meksika 2-1 kazanmasına rağmen Dünya Kupası'na veda etti.

Birlikte veda ettiler

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Henry Martin ve 52. dakikada Luis Chavez kaydetti. Suudi Arabistan'ın tek golünü ise 90+5. dakikada Salim ed-Devseri attı.

Alınan bu sonuçların ardından Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Polonya bir üst tura yükselen takım oldu. Suudi Arabistan ile Meksika ise Dünya Kupası'na veda etti. Son 16 turunda Polonya, Fransa ile oynayacak. Arjantin'in rakibi ise Avustralya oldu.

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Suudi Arabistan-Meksika maç özeti

Suudi Arabistan - Meksika maçının özetini izlemek için tıklayınız.

SPOR ÖZET | Polonya 0-2 Arjantin