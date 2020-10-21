Çılgın maçta kazanan Giresunspor: Adanaspor'a büyük şok (ÖZET)

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Giresunspor, Adanaspor’u konuk etti. Karşılaşma Giresunspor’un 4-3’lük üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin başında Balde'nin attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, 25. dakikada da Diarra'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı gol düellosuna sahne oldu

64. dakikada Celil Yüksel Adanspor'da farkı 1'e indiren isim oldu. Karşılaşmanın 75. ve 82. dakikalarında Ozegoviç, Adanspor'u 3-2 öne geçirdi.

Gol düellosuna sahne olan maçta, Erol Can 85. dakika da skoru eşitledi: 3-3. Mücadele son sözüyse, ilk golü atan Balde söyledi ve karşılaşmayı Giresunspor 4-3 kazandı.

Bu sonucun ardından Giresunspor puanını 11'e yükseltirken, Adanaspor'un ise 9 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar:

2. dakikada Balde sağ kanattan içeri çevrilen topu kale sahasında dokunarak ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada Caner Hüseyin’in ceza sahasının solundan yaptığı vuruş kalecinin müdahalesiyle auta çıktı.

18. dakikada Caner Hüseyin ceza sahasına hızla girerek kaleyi yokladı. Top kalecinin müdahalesiyle dışarı çıktı.

25. dakikada Diarra ceza sahasında oluşan karambolde bulduğu topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada sağ kanattan gelen topu alan Celil ceza yayından topu ağlara gönderdi. 2-1

75. dakikada Ozegovic, Eren’in ceza sahasına gönderdiği topu ağlarla buluşturdu. 2-2

82. dakikada Adanaspor’da Ozegoviç kullandığı penaltıyı gole çevirdi. 2-3

85. dakikada ceza sahasında Balde’nin gönderdiği topu alan Erol Can meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3

88. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Balde kafa vuruşuyla golü buldu. 4-3

Mücadele Giresunspor'un 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

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