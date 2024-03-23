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Spor

TFF Başkanı neden sessiz?

Göreve geldiği günden beri Türk futbolunda kaosun eksik olmadığı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yine bir kriz sonrası kayıplara karıştı. Büyükekşi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası açıklama yapmadı.

09:50 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:18 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi

Türk futbolunda son dönemde büyük krizler yaşanırken, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar, kaosun ne kadar kaşındığı ve hangi noktalara ulaştığını gösterdi. Ancak bunca olayın içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Mehmet Büyükkeşi'nin ortalıkta olmaması tepkilere neden oldu. Göreve geldiğinden beri yanlış idari kararlarla anılan Büyükekşi'nin böyle zamanlarda ortadan kaybolması tepkileri artırdı.


Futboldaki krizin sorumlularından Büyükekşi'nin hiçbir şey olmamış gibi davranması nasıl bir yönetim anlayışı olduğunun göstergesi.




Daha ne olmalı?

Son dönemde futboldaki kalite düşerken, saha içindeki oyundan çok saha dışındaki oyunlar konuşuluyor. Yakın dönemde 19 günde 3 skandal olay yaşanmıştı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakemi yumrukladı, İstanbulspor sahayı terk etti ve Riyad'daki Süper Kupa maçı iptal edildi. Türk futbolu Cumhuriyetin 100. yılında 2023'ü kaosla tamamlayıp, rezaletlerle dünya gündemine otururken, Trabzon'da yaşananlar da bu sürecin son halkası oldu. Ancak bunca olaya rağmen Büyükekşi yönetimi, kulağının üstüne yatmaya devam ediyor.



#Türkiye Futbol Federasyonu
#Mehmet Büyükekşi
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
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