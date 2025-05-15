TFF'nin yeni kontenjan kuralına tepki büyük: 3. Lig'de görülmemiş protesto

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yeni kontenjan kuralının yankıları sürüyor. 3. Lig Play-Off maçında oynanan karşılaşmada ilk düdüğün ardından iki takım oyuncuları, birbirleriyle kenetlenerek yeni kurala tepki koydu.
TFF 3. Lig Play-Off turu ilk maçında Muşspor sahasında İzmir ekibi Karşıyaka'yı ağırladı. İki takım futbolcuları, ilk düdüğün ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) protesto etti.
Karşıyaka takımının başlama vuruşuyla başlayan mücadele kısa süreliğine durdu. Oyuncular birbiriyle kenetlenerek yeni getirilen 25 yaş kontenjan kuralına tepkilerini koydu.
Federasyon, 3. Lig'de mücadele eden kulüpler için önemli bir kural değişikliğe giderek, 2000 doğumlu ve daha büyük yaşta olan futbolcuların maç kadrosunda en fazla 5 kişiyle sınırlı olma kuralı getirdi.