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Top toplayıcı çocuktan olay hareket: Sinirlerine hakim olamadı

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Ajax-Roma karşılaşmasının son bölümünde top toplayıcı çocuk, konuk ekibin futbolcusu Riccardo Calafiori’ye top fırlattı.

Haber Merkezi İHA
Top toplayıcı çocuktan olay hareket: Sinirlerine hakim olamadı
Topu futbolcunun suratına attığı an.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax’a konuk olan Roma, sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılırken, müsabakanın son bölümünde yaşananlar geceye damga vurdu.

90+4. dakikada taç kullanmaya hazırlanan Roma’nın sol beki Riccardo Calafiori, yavaş hareket ederek önündeki topu almayıp yürümeye devam etti. Calafiori’nin bu hareketi sonrası sinirlenen top toplayıcı, meşin yuvarlağı İtalyan futbolcunun yüzüne doğru fırlattı. Göğsüne çarpan topun ardından sarsıntı yaşayan Calafiori, kendini toparlayıp top toplayıcının üstüne doğru yürüdü. Yardımcı hakemin araya girmesiyle olay sona ererken, maçın hakemi Sergei Karasev, Romalı futbolcuya sarı kart gösterdi.

"Beni de rahatsız ederdi"


Maçtan sonra olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Calafiori, "Rakibin zaman geçirdiğini görmek beni de rahatsız ederdi. Ben de olsam aynısını yapardım diyemem ama buna saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.


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